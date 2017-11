Bei der Berichterstattung über den Dieselgipfel der Bundeskanzlerin mit Vertretern der Kommunen wurde die Aussage des Trierer Hochschulprofessors Matthias Scherer irrtümlich falsch wiedergegeben. Scherer sagte: „CO 2 -mäßig ist der Diesel nach wie vor bei den konventionellen Antrieben alternativlos.“ Fälschlicherweise wurde in der Berichterstattung aus Kohlendioxid (CO 2 ) Stickstoffdioxid Der Stickoxid-Ausstoß sei nach wie vor das Problem des Diesel, stellt Scherer klar. Er sei auch nicht generell gegen Fahrverbote, wie von uns geschrieben. Fahrverbote hätten eine neue politische Dimension, wenn man ausgerechnet jetzt darüber diskutiert, so Scherer. Wir bitten die falsche Darstellung zu entschuldigen. wie