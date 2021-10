Gesundheit : Wie Kliniken in der Region Trier dem Mangel an Pflegekräften begegnen

Foto: dpa/Tom Weller

Trier Die Kliniken brauchen Personal und haben darauf teils schon mit finanziellen Anreizen reagiert. Der Ruf nach besseren Arbeitsbedingungen wird immer lauter, auch weil die Versorgung gefährdet ist.

Die größte Herausforderung in der Pflege sei die Besetzung offener Stellen. Das sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kürzlich beim Deutschen Pflegetag in Berlin. Dafür brauche man einen langen Atem, und das sei auch nicht per Gesetz aufzulösen, sagte er. „Jedes Krankenhaus, jeder ambulante oder stationäre Pflegedienst in Deutschland sucht gerade Personal und hat das Geld für die Stellen, kann sie nur nicht besetzen.“ Das sei die große Aufgabe für die 20er Jahre.

Wie Corona die Krise der Krankenpflege in der Region Trier verschärft hat

Dass es einen Mangel an Pflegekräften gibt, das spüren auch die Kliniken in der Region. Es würde für verschiedene Abteilungen Personal gesucht, sagt eine Sprecherin des Saarburger Krankenhauses. Doch das zu finden, stellt sich oft als schwierig dar. Viele Pflegekräfte seien wegen der Belastung in der Hochphase der Corona-Pandemie erschöpft, die permanente Überlastung, die es bereits vor Corona gegeben habe, habe sich durch die Pandemie weiter verschärft, sagt Michael Quetting. Er ist bei der Gewerkschaft Verdi Rheinland-Pfalz und Saarland zuständig für den Bereich Pflege. Der Personalmangel mache sich in allen Kliniken bemerkbar, sagt er. Und diesen Mangel bekommen immer mehr auch die Patienten zu spüren. Laut Quetting werden in vielen Kliniken Betten für die Patientenaufnahme gesperrt, weil schlichtweg kein Personal für die Betreuung da sei. Die vorhandenen Pflegekräfte würden dann innerhalb der Kliniken auf verschiedenen Stationen eingesetzt, um Lücken zu schließen und den Betrieb dort halbwegs aufrechtzuerhalten.

Oder es werden Leihkräfte eingesetzt. Wie im Saarburger Krankenhaus. „Kurzfristige Ausfälle“ könnten so kompensiert werden, sagt eine Kliniksprecherin.

Welche Auswirkungen die Flut auf die Kliniken in Trier hat

Es sind aber nicht nur die kleinen Häuser, die Probleme haben. Auch die beiden Großkliniken, Mutterhaus und Brüderkrankenhaus in Trier, berichten von vereinzelten Personalengpässen. Und von einer Überlastung vieler Pflegekräfte: „Insgesamt stellt das derzeit hohe Patientenaufkommen eine erhöhte Belastung für das Personal dar. Zudem sind die Auswirkungen der Pandemie auch im Gesundheitswesen deutlich zu spüren“, sagt Thorsten Eich. Er ist kaufmännischer Geschäftsführer im Brüderkrankenhaus. Dem Mutterhaus kommen dabei die Folgen der Flutkatastrophe zugute. Weil der Klinik-Standort im Trierer Stadtteil Ehrang derzeit geschlossen ist, weil große Teile des Krankenhauses überflutet und zerstört wurden, arbeiten die Pflegekräfte aus Ehrang nun im Haupthaus der Klinik. Daher sei man personell derzeit gut aufgestellt, sagt eine Mutterhaus-Sprecherin.

Allerdings macht sich das Fehlen des Ehranger Krankenhauses auch in einer Überlastung der Notaufnahmen in den umliegenden Kliniken bemerkbar. Etwa in den beiden anderen Mutterhaus-Standorten oder auch im Brüderkrankenhaus.

Warum die Versorgung der Patienten trotzdem sichergestellt sein soll

Doch trotz der Probleme beim Personal und wegen deutlich mehr Patienten sei die Versorgung weiter gesichert, sagt Eich. „Im Hinblick auf die stationäre Belegung des Brüderkrankenhauses befinden wir uns weiterhin auf einem hohen Niveau, insbesondere in den internistischen und neurologischen Fachabteilungen.“ Auch würden nie die komplette Klinik oder ganze Stationen von der Patientenaufnahme abgemeldet, erklärt Winfried A. Willinek, Ärztlicher Direktor im Brüderkrankenhaus. „Eine Abmeldung erfolgt im Hinblick auf eine spezielle medizinische Versorgungsleistung. Das bedeutet, dass das Patientenaufkommen und damit die Belegung in einer Fachabteilung zu diesem Zeitpunkt ausgeschöpft ist. Diese Maßnahme dient der Sicherstellung der qualitativen Patientenversorgung im Haus und der Steuerung von Patienten auf andere aufnahmebereite Krankenhäuser durch die Leitstelle.“

Was die Marienhaus-Gruppe gegen den Peronalnotstand tut

Nach Ansicht von Quetting kann das Problem des Personalmangels dauerhaft nur dadurch gelöst werden, dass die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Die ständige Überlastung des Personals müsse beendet werden. Der Beruf müsse attraktiver werden. Und dazu gehöre eine bessere Bezahlung.

Bei der Marienhaus-Gruppe, zu der in der Region die Kliniken in Bitburg, Gerolstein und Hermeskeil gehören, hat man darauf reagiert. So habe man an fast allen Standorten ein „sehr flexibles Modell“ eingerichtet, dass es ermögliche, dass alle Pflegekräfte, die in Teilzeit arbeiten möchten, dies tun könnten, sagt Dietmar Bochert, Sprecher der Marienhaus-Gruppe. Zudem habe man zum 1. September die Einstiegsgehälter für Pflegefachkräfte erhöht, sodass das monatliche Entgelt für Berufsanfänger um 145 bis 170 Euro je nach Gehaltsstufe gestiegen sei.

Wer mehr Geld für Pflegekräfte fordert

Wegen des Personalmangels in der Pflege fordert der Deutsche Pflegerat ein Einstiegsgehalt von 4000 Euro brutto im Monat für Pflegefachkräfte aller Bereiche. Im Pflegerat haben sich große Berufsverbände der Pflegebranche zusammengeschlossen. Die Vorsitzende des Verbandes, Christine Vogler, sagte beim Pflegetag: „Der Pflegepersonalmangel kommt aus meiner Sicht für die Gesellschaft gleich nach der Klimakatastrophe.“