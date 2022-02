Krieg in der Ukraine : Die ersten Flüchtlinge sind in der Region Trier angekommen

Menschen organisieren Kleidung für den Empfang ukrainischer Flüchtlinge an der polnischen Grenze. Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) etwa 368 000 Menschen auf der Flucht. Foto: dpa/Nicolas Cleuet

Update Mainz/Trier Der russische Krieg gegen die Ukraine treibt Hunderttausende Menschen in die Flucht. Viele kommen über Polen nach Deutschland. In der Nacht zu Montag sind auch die ersten Kriegsflüchtlinge in der Region ankommen.

Von Sebastian Stein und Veronika Königer

In Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine befinden sich mehr als 500.000 Menschen auf der Flucht. Weitere Millionen werden in den Nachbarländern erwartet. Viele Ukrainer fliehen zunächst über die polnische Grenze. Über Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gelangen sie dann teils nach Deutschland. In der Nacht zu Montag sind nach TV-Informationen auch die ersten Flüchtlinge in der Region Trier angekommen. Fünf Ukrainer konnten bei einer im Eifelkreis Bitburg-Prüm ansässigen Familie unterkommen. Die Geflüchteten sind teilweise Angehörige. Sie sind selbst mit dem Auto von der Ukraine nach Rheinland-Pfalz gefahren und wohnen derzeit in einer privat angemieteten Ferienwohnung.

Wie viele Menschen genau in der Region und in Rheinland-Pfalz ankommen, ist derweil noch unklar. Aufgrund der dynamischen Lage lasse sich keine seriöse Schätzung abgeben, sagte eine Sprecherin des Integrationsministeriums der Deutschen Presseagentur am Montag. Demnach haben sich bislang nur vereinzelt ukrainische Staatsbürger bei den Aufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber gemeldet.

Wegen Corona: Flüchtlings-Einrichtungen können nicht komplett belegt werden

Theoretisch verfügen die Erstaufnahmeeinrichtungen über insgesamt 3880 Plätze an den Standorten Trier, Bitburg, Hermeskeil, Kusel und Speyer. Die Zahl der freien Plätze liegt bei insgesamt mehr als 1200. In der Praxis können wegen der Corona-Pandemie allerdings aktuell nicht alle Betten belegt werden. Daher stehen laut Integrationsministerium insgesamt landesweit nur 600 freie Plätze zur Verfügung. Die Koordination der Asylbegehrenden läuft über die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion.

Weitaus mehr Flüchtlinge werden aber wohl ohne Asylantrag im Land erwartet. Vergangene Woche hatte das Land bei den Kommunen deshalb die Kapazitäten vor Ort abgefragt. Die Stadt Trier hatte etwa gemeldet, 100 Plätze jenseits der Aufnahmeeinrichtung in der Jägerkaserne zu schaffen. „Wir gehen davon aus, dass mehr als 100 Menschen kommen“, sagte Pressesprecher Michael Schmitz dem TV. Sie suchten mit einem internen Stab derzeit nach weiteren geeigneten Unterkünften.

Vielerorts in Deutschland werden die Flüchtlinge allerdings auch privat untergebracht. Auch aus Seffern im Eifelkreis Bitburg-Prüm gibt es eine Privatinitiative, die an die Grenze zwischen Polen und der Ukraine fährt, um dort Hilfsgüter abzuladen. Auf dem Rückweg wollen die Engagierten 14 Flüchtlinge mit in die Eifel nehmen, für die bereits Privatunterkünfte organisiert wurden. Am Donnerstag soll zudem ein gesponserter Reisebus zur Grenze aufbrechen, um weitere 50 Flüchtlinge abzuholen.

Die Europäische Union will indes Vertriebene aus der Ukraine voraussichtlich ohne langes Verfahren längerfristig aufnehmen. Eine Entscheidung darüber soll am Donnerstag fallen. Ukrainische Staatsbürger können sich 90 Tage visumfrei in der EU aufhalten. Anschließend können die Ausländerbehörden den Aufenthalt unbürokratisch um weitere 90 Tage verlängern, bis über das weitere Vorgehen entschieden werde, erklärte das Mainzer Integrationsministerium vergangene Woche.