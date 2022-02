Krieg in der Ukraine : Erste Flüchtlinge sollen am Montag in der Region Trier ankommen

Menschen organisieren Kleidung für den Empfang ukrainischer Flüchtlinge an der polnischen Grenze. Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) etwa 368 000 Menschen auf der Flucht. Foto: dpa/Nicolas Cleuet

Mainz/Trier Der russische Krieg gegen die Ukraine treibt Hunderttausende Menschen in die Flucht. Viele kommen über Polen nach Deutschland. Am Montag sollen auch die ersten Kriegsflüchtlinge in der Region ankommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Stein

In Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine befinden sich Hunderttausende Menschen auf der Flucht. Weitere Millionen werden in den Nachbarländern erwartet. Viele Ukrainer fliehen zunächst über die polnische Grenze und kommen dann über Brandenburg nach Deutschland. Am Montag sollen nach TV-Informationen auch die ersten Flüchtlinge in der Region ankommen.

Wie viele Menschen genau in der Region und in Rheinland-Pfalz ankommen, ist derweil noch unklar. Aufgrund der dynamischen Lage lasse sich keine seriöse Schätzung abgeben, sagte eine Sprecherin des Integrationsministeriums der Deutschen Presseagentur am Montag. Demnach haben sich bislang nur vereinzelt ukrainische Staatsbürger bei den Aufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber gemeldet.

Theoretisch verfügen die Erstaufnahmeeinrichtungen über insgesamt 3880 Plätze an den Standorten Trier, Bitburg, Hermeskeil, Kusel und Speyer. Die Zahl der freien Plätze liegt bei insgesamt mehr als 1200. In der Praxis können wegen der Corona-Pandemie allerdings aktuell nicht alle Betten belegt werden. Daher stehen laut Integrationsministerium insgesamt landesweit nur 600 freie Plätze zur Verfügung. Vielerorts in Deutschland werden die Flüchtlinge allerdings auch privat untergebracht.

Die Europäische Union will indes Vertriebene aus der Ukraine voraussichtlich ohne langes Verfahren längerfristig aufnehmen. Eine Entscheidung darüber soll am Donnerstag fallen. Ukrainische Staatsbürger können sich 90 Tage visumfrei in der EU aufhalten. Anschließend können die Ausländerbehörden den Aufenthalt unbürokratisch um weitere 90 Tage verlängern, bis über das weitere Vorgehen entschieden werde, erklärte das Mainzer Integrationsministerium vergangene Woche.