(red) Eine Krimilesung mit Autor Ralf Kramp ist am Freitag, 2. Februar, ab 20 Uhr im Kleinen Landcafé in Kerpen. Einlass ist um 19 Uhr. Karten siehe Info unten rechts oder für Kurzentschlossene an der Abendkasse.