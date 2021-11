Justiz : Amokprozess und Cyberbunker: Journalisten kritisieren Arbeitsbedingungen am Trierer Landgericht

Erschwerte Arbeitsbedingungen in Corona-Zeiten: Blick in den Gerichtssaal des Trierer Landgerichts beim Amokprozess. Foto: TV/Bernd Wientjes

Trier Wegen der Arbeitsbedingungen von Journalisten am Trierer Landgericht gibt es Kritik. Die Gewerkschaft DJV hat sich deshalb an Justizminister Herbert Mertin gewandt. Auch TV-Chefredakteur Thomas Roth findet deutliche Worte.

Wegen der Zugangsbeschränkungen für Journalisten am Trierer Landgericht hagelt es Kritik. Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) fordert in einem Offenen Brief an den Mainzer Justizminister Herbert Mertin (FDP) bessere Berichterstattungsmöglichkeiten in Gerichten. Auslöser sind die stark eingeschränkten Akkreditierungen für Journalisten in zwei Prozessen von überregional großem Interesse.