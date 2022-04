Ankündigung von Karl Lauterbach : DGB kritisiert Abschaffung der Quarantäne: „Arbeitsplatz darf nicht zum Corona-Hotspot werden“

Mainz Die angekündigte Aufhebung der Isolations- und Quarantäneregeln sorgt für Kritik. Der Deutsche Gewerkschaftsbund Rheinland-Pfalz hält die Entscheidung für „unverantwortlich“. Die Vorsitzende warnt davor, dass der Arbeitsplatz zum Corona-Hotspot werden könnte.

Zum 1. Mai sollen sich Corona-Infizierte nur noch freiwillig in Quarantäne begeben müssen. Das hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Montagabend angekündigt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund Rheinland-Pfalz/Saarland (DGB) kritisiert diese Entscheidung. Die Pandemie sei nicht vorbei, sagt die Vorsitzende Susanne Wingertszahn. „Und dass nun Corona-Infizierte wieder in Busse und Bahnen steigen sollen und an ihren Arbeitsplätzen erwartet werden, halten wir für unverantwortlich.“