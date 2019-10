Katholische Kirche : Klage gegen XXL-Pfarreien im Bistum Trier eingereicht

Trier Stoppt Rom die umstrittene Reform im Bistum Trier? Das ist jedenfalls die Hoffnung der bistumskritischen Initiative Kirchengemeinde vor Ort. Sie hat Klage gegen ein Gesetz von Bischof Stephan Ackermann eingereicht.

Die bistumskritische Initiative Kirchengemeinde vor Ort hat am Dienstag Klage gegen das Gesetz über die neuen Großpfarreien eingelegt. Das von Bischof Stephan Ackermann erlassene sogenannte Umsetzungsgesetz verstoße gegen das Kirchenrecht, begründete ein Sprecher der Initiative die in Rom eingereichte Klage. „Wir hätten das gerne im Dialog gelöst“, so der Sprecher, aber dies sei „leider nicht möglich gewesen“.