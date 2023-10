Eine 13-Jährige, der 1600 Zuhörer jubelnd applaudieren Ein neuer Stern am Piano-Himmel: Die Schülerin Elena Neumann aus Trier will Konzertpianistin werden

Trier · Wenn Elena Neumann am Klavier sitzt, versinkt die Welt um sie herum in musikalischer Verzückung. Sie ist erst 13 Jahre alt und hat schon einige renommierte Wettbewerbe gewonnen. Was sie selbst dazu sagt.

10.10.2023, 15:01 Uhr

Die erst 13-jährige Elena Neumann gibt anlässlich der Verleihung eines Stipendiums des Vereins „Freunde der Kulturförderung“ im Pianohaus Hübner eine Kostprobe ihres schon erstaunlichen Könnens. Foto: DT

Von Dirk Tenbrock

Eine junge Dame im Teenager-Alter sorgt momentan für Aufsehen und Bewunderung in der Trierer Musikszene und weit darüber hinaus. Anerkennend äußerte sich jüngst der Vorsitzende der Kammermusikalischen Vereinigung, Ulrich Krupp, über Elena Neumann, die 13-jährige Schülerin des Angela-Merici-Gymnasiums (AMG) in Trier: „Ein Ausnahmetalent, eine große Freude, ihr zuzuhören.“ Er muss es wissen, denn als Musiklehrer am AMG hat der erfahrene Fachmann häufig Kontakt zu ihr, darüber hinaus treten bei den von der Vereinigung veranstalteten Konzerten durchaus berühmte Pianisten auf.