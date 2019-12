Nachwuchspreis : 13-Jährige aus Trier gewinnt „Nachwuchs“-Preis

Trier (red) Vianne Elle aus Trier-Ruwer jubelt. Sie wird beim Finale des zehnten „SWR1 Weihnachtssong Contests“ mit dem Sonderpreis „Nachwuchs“ ausgezeichnet. Das von der 13-jährigen Sängerin (Foto: privat) selbst komponierte Lied „Waiting for Christmas“ hat die Juroren Bernd Rosinus, Musikchef von SWR1 Rheinland-Pfalz, Moderatorin Andrea Ballschuh und den Musikexperten Werner Köhler begeistert.

Als Gewinnerin des Sonderpreises tritt Vianne Elle beim „SWR1 Weihnachtskonzert“ am Donnerstag, 19. Dezember, im „kulturWERKwissen“ in Wissen auf. Das Konzert mit dem britischen Star Tony Hadley ex Spandau Ballet ist zugleich das Finale des „Weihnachtssong Contests“.