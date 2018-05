1500 Zuschauer bei Anselm Grün: Im spirituellen Supermarkt

Pater Anselm Grün zieht beim Eifel-Literatur-Festival in Wittlich 1500 Besucher in seinen Bann. Von Clemens Sarholz

Wenn Anselm Grün referiert, dann öffnet sich ein spiritueller Supermarkt. Man hört zu, ist aufmerksam, und nimmt sich mit, was man braucht. Der Pater hielt am Donnerstagabend im Rahmen des Eifel-Literatur-Festivals im ausverkauften Eventum in Wittlich einen Vortrag. „Wie wir leben – und wie wir leben könnten“ lautete das Thema, das 1500 Besucher anzog. Die hingen dem charismatischen 73-jährigen an den Lippen, der die Kunst des Lebens erklärte.

„Wissen Sie warum ich mir gerne den Herrn Grün anhöre?“, sagte Brigitte Cichon. Sie ist aus Perl zu dem Vortrag gekommen. „Ob jung, ob alt, Geschäftsmann oder Handwerker, für jeden ist etwas dabei.“ Ja, so ist es. Der spirituelle Wegweiser Grün gab einem Zuhörer den Anstoß, sich selbst zu reflektieren. In zwölf kleinen Häppchen, mit klarer Struktur, mit klaren Worten.

Wenn die einen sich zeitweise gedacht haben mögen, die Veranstaltung fühle sich an wie in eine große Therapiesitzung, konnten die anderen Fruchtbares aus dem Vortrag des Paters mitnehmen. Grün präsentierte seine Gedanken stets wie in einem Supermarkt. Was man haben möchte, nimmt man sich mit, und was man gerade nicht gebrauchen kann bleibt halt da. Denn jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen.

Junge Leute hätten Angst davor, Entscheidungen zu treffen, hat der Pater beobachtet. Menschen in der Lebensmitte gerieten in Unruhe, weil sie am Sinn des Lebens zweifelten, und ältere Menschen stellten fest, dass sie ihr ganzes Leben für andere hingegeben, sich selbst dabei vergessen hätten, sagt er. Wer zu Frieden und Zufriedenheit kommen wolle, der müsse die eigene innere Haltung und Persönlichkeit entwickeln.

Grün sprach über zwölf innere Haltungen, darunter Gelassenheit und Authentizität, Hingabe und Achtsamkeit. Sie zu entwickeln, fordere die ganze Persönlichkeit und sei nicht mit einer einfachen Anleitung zu haben. Dafür könnten die Haltungen den Menschen den Weg zeigen zu mehr Erfüllung.