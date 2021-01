Jubiläum : Auf den Spuren unserer jüdischen Nachbarn

Trier 2021 ist es genau 1700 Jahre her, dass jüdisches Leben in Deutschland schriftlich belegt ist. Bund, Länder, Kirchen und Verbände haben dafür ein Jubiläumsjahr ausgerufen, das auf vielfältige Weise dessen Spuren zeigt. Trier macht mit und erklärt die Stadt selbst zum Ausstellungsraum.

Wenn Jutta Albrecht vor dem Sinn-Bekleidungshaus steht und dem Zuschauer die Geschichte dieses Trierer Ortes erklärt, dann deutet zunächst nichts darauf hin, dass es um die Juden geht. Denn deren Spuren sind weitgehend verschwunden. Sie müssen erzählt werden. Die Nazis haben, wie die Historikerin ausführt, das ehemalige jüdische Kaufhaus Haas arisiert, die Besitzer inhaftiert, zur Flucht gezwungen oder in den Selbstmord getrieben. Albrechts Film-Vorstellung ist eine von 30, in denen Orte mit Spuren jüdischen Lebens nun zu sehen sind. Zwei Filme sind schon auf der Homepage des Stadtmuseums Simeonstift abrufbar, die weiteren werden in der Sonderausstellung vom 21. März bis 4. November gezeigt.

Geschichten über Geschichten, erzählt in Filmen von jeweils ein paar Minuten. Die Sonderausstellung ist ein Beitrag der Stadt Trier zum großen, bundesweiten Jubiläum „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“, gefördert vom Bundesinnenministerium und koordiniert von einem eigens dafür gegründeten Verein in Köln, wie Elisabeth Dühr, Direktorin des Stadtmuseums Simeonstift, erläutert. Dort nämlich, am Rhein, existiert der älteste schriftliche Beleg für die Präsenz von Juden in Deutschland, und der datiert auf das Jahr 321. Für Trier sind Juden erst im Jahr 1066 schriftlich nachgewiesen, doch fand der Stadthistoriker und Autor Hans-Joachim Kann sogar Belege für jüdisches Leben in der Antike. Und Hirschmann schätzt, dass Juden „sicher im 10. Jahrhundert, wahrscheinlich im 9. Jahrhundert“ in der Stadt gelebt haben. Schließlich kamen die Einwohner von Köln, Mainz und Worms, in deren Städten bereits Synagogen standen, über Frankreich und die Champagne an den Rhein.