200 Jahre Auswanderung Das Geschäft mit der Not: Hunsrücker brechen nach Brasilien auf

Überall im Hunsrück sind Mitte des 19. Jahrhunderts Werber unterwegs. Selbst in kleinen Dörfern wie Argenthal, Sargenroth und Ohlweiler preisen die Agenten Südbrasilien als Auswanderungsland an. Mehr oder weniger seriös wird das Blaue vom Himmel versprochen. „Das ist damals ein bedeutender Berufszweig gewesen“, erklärt Kristina Müller-Bongard. „Das war in etwa so, als wenn Sie heute in ein Reisebüro gehen.“ Seit gut einem Jahr hat die Leiterin des Simmerner Hunsrück-Museums für ihre Ausstellung „Neuland – 200 Jahre Auswanderung nach Brasilien“ die Geschichte der Hunsrücker Emigranten erforscht.