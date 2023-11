Legendärer Abend vor Weihnachten Abschied von einem Trierer Traditions-Festival – aber es gibt auch eine gute Nachricht

Ein bisschen Wehmut ist dabei, natürlich. Schließlich hat das „Tefftival“ seit seinem Start 2012 regionale Musikgeschichte aufgearbeitet, aufpoliert, hat legendäre Bands nach teils jahrzehntelanger Pause noch mal auf die Bühne geholt. Wie Lusthansa, Sev:N:Inch, Big Fart, viele andere mehr. Es hat auch einigen neuen Bands die große Bühne geboten – schließlich war das Festival am Tag vor Heiligabend praktisch immer ausverkauft. Und das, obwohl die Livemusik-Alternativen am gleichen Abend in der alten Stadt mit „Christmas Moments“ in der Arena und Guildo Horn in der Europahalle nicht gerade klein und namenlos sind.