Konzert : Mehr Ausdruck als Konstruktion

Trier 3. Kammerkonzert im Kurfürstlichen Palais Trier mit dem Berlin Piano Trio.

Es gibt in der Kammermusik genügend Kompositionen, in denen der musikalische Intellekt dominiert. Die Werke im 3. Trierer Kammerkonzert (Mittwoch, 22. Januar, 20 Uhr) machen darum einen weiten Bogen. Der Abschluss mit Dvo­ráks beliebtem „Dumky“-Klaviertrio ist so etwas wie ein Programm. Der Komponist, der sich in seiner Kammermusik meist an die klassische Sonatenform hält, wagt in diesem Trio eine eher ungewöhnliche Addition von sechs kleineren Sätzen, von denen jeder für sich den „Dumka“-Tanz stilisiert – „Dumky“ ist der Plural dieses Tanzes. Und auch Bohuslav Martinu distanziert sich in seinem Trio Nr. 1 von hergebrachten Form-Schemata. Der Titel „Sechs kurze Stücke“ signalisiert bereits: die Individualität der Einzelsätze. Ausdrucksvielfalt rangiert für den Komponisten in diesem Fall höher als eine geschlossene Form. Und schließlich ist Haydns Trio Hob. XV:25, dessen Beiname „Zigeunertrio“ auf das abschließende „Rondo all’Ongarese“ anspielt, in seiner oft überraschenden Harmonik eine echte Ausdrucksmusik.