Konzert : Benefiz mit Blues, Balladen und Bluna

Trier Künstler sagen Danke: Mit einem großen Konzert vor der Porta Nigra wollte die Initiative 30 für Trier allen Unterstützern in der Corona-Zeit etwas zurückgeben. Mit Erfolg.

So einen Auftrieb hat Trier lange nicht gesehen. Rund 50 einheimische Profi-Musiker und weit über 2000 Zuschauer feiern am Freitagabend vor der Porta Nigra vor allem sich selbst. Und das ist gar nicht despektierlich gemeint, ganz im Gegenteil. Denn das Konzert der Initiative 30 für Trier ist als Dank für die große Spendenbereitschaft der Trierer für die in Corona-Zeiten finanziell schwer angeschlagenen freiberuflichen Künstler gedacht.

Bunte Vielfalt bestimmt das Publikum, Kleinkinder, ältere Semester, schicke Party-People und Alt-Hippies sind am Start. Apropos alt. Für den Schlussakkord des Festivals hat sich die in den 1980ern erfolgreiche „Neue-Deutsche-Welle“-Band Lusthansa (nach zehn Jahren und 20 Jahre nach ihrer Auflösung) wieder für einen Gig vereint. Für den guten Zweck natürlich, aber ganz offensichtlich auch für den Riesenspaß. Denn den haben Jutta Pardeike, Pello Bender, Peter Heckmann, Eddy Hinterscheid, und Uwe Meinelt noch zusammen, nach all den Jahren. Verstärkt wird die Truppe durch einige All-Stars und natürlich darf auch ihr 80er-Superhit „Nix Neues in Poona“ mit der legendären Textzeile: „Lieber Bier in Trier, als Bluna in Poona“ nicht fehlen. Da kocht die Menge in der heißesten Nacht des Jahres,und am Ende kommen noch einmal alle Beteiligten auf die Bühne und verabschieden sich – pünktlich um 23 Uhr – mit „Hey Jude“ von den Beatles.