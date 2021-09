30 Jahre „Smells Like Teen Spirit“ : Mit Converse durch die Geschichte des Kurt Cobain: Eine Schuh-Zeitreise

Foto: dpa/Robert Sorbo

Serie Seattle/New York Vor 30 Jahren katapultierten Nirvana mit „Smells Like Teen Spirit“ den Grunge in die Musikwelt. Einem ist Frontmann Kurt Cobain immer treu geblieben: Seiner Schuhmarke. Seine Converse haben einiges erlebt.

Kurt Cobains Schuhe sagen mehr über ihn aus als seine – teils wortkargen, teils verwirrenden – Interviews. Ein Leben zwischen Erfolg und Dramatik. Zwischen Drogen und Freunden. Zwischen verachtet und geliebt werden. Eine Musikkarriere, die am 10. September vor 30 Jahren ihren Höhepunkt erreicht, als er und Nirvana Smells Like Teen Spirit veröffentlichen und damit den Grunge nicht nur musikalisch in die Welt tragen.

Foto: Band

Seattle. 17. April 1991. Nirvana performt erstmals Smells Like Teen Spirit. Der Song ist noch sehr unfertig. Er lallt eher Wörter vor sich hin, als dass er einen fertigen Text darbietet. Textlich ist der Song auch später frei von jeder Tiefgründigkeit.

Entstanden ist er durch das Deodorant „Teen Spirit“ und die Sängerin der Band Bikini Kill, die nach einer durchzechten Nacht mit Kurt Cobain an eine Wand sprüht: „Kurt smells like teen spirit (Kurt riecht nach teen spirit)“. Der Satz gefällt Kurt Cobain. Dass es um ein Deodorant geht, weiß er nicht. Eine tiefgründige Bedeutung sucht man vergebens. „Here we are now, entertain us“ als Cobains erster Satz auf jeder Party ist da noch eine der Zeilen mit der erklärbarsten Bedeutung. Instrumental klingt der Song jedoch schon damals sehr nach dem, der 30 Jahre später die Marke von einer Milliarde Streams bei Spotify knacken sollte. Es ist genau das, was die Fans lieben. Unfertigkeit. Fehlende Perfektion. Grunge. Vom ersten Moment an scheinen die Zuhörer den Song zu lieben. Sie scheinen zu realisieren: Dieser Song ist besonders. Kurt Cobain trägt weiße, bekritzelte Converse All-Star (sagen wir „Chucks“ dann wissen Sie, wovon wir reden).

New York. 18. November 1993. Nirvana ist mittlerweile eine der erfolgreichsten Bands der Welt. Grunge hat die Rockwelt erobert. Kurt Cobain sitzt auf einem unspektakulären Schreibtischstuhl, performt beim MTV Unplugged bis auf Come As You Are nur unbekanntere Songs der Band. Nach Teen Spirit riecht es nicht. Diesen Song als Unplugged-Version zu spielen wäre auch problematisch. Der geniale Musiker Kurt Cobain hätte es zwar sicher geschafft, aber das muss ja nicht sein. Er überzeugt an diesem Abend endgültig jene, die behaupten, er könne nur dreckige „Schreimusik“. Kurt Cobain trägt schwarze, bekritzelte Converse Jack Purcells.

Seattle. 4. April 1994. Nirvana hat sich vor einigen Tagen getrennt. Kurt Cobains Leichnam liegt in einem Raum über seiner Garage. Überdosis Heroin. Selbstmord, Kopfschuss mit einer Browning-Auto-5-Selbstladeflinte. „Es ist besser, auszubrennen als zu verblassen“, sind die letzten Worte aus seinem Abschiedsbrief. Ein Zitat aus einem Neil-Young-Song. Der folgende Satz klingt nach 08/15, beinhaltet aber nur in wenigen Fällen mehr Wahrheit als im Fall von Kurt Cobain: Sein Leben endet, sein Werk lebt weiter. Kurt Cobain trägt schwarze, bekritzelte Converse One Star.

Kein Schuh ist besser dafür geeignet, das Leben zu erzählen, als ein Converse. Zeig mir deine Chucks und ich sage dir, wie du tickst. Dieser Schuh speichert in seinem Stoff alles, was wir erleben. Kurt Cobain hat vieles erlebt. Seine Converse haben ihn sein gesamtes – viel zu kurzes – Leben begleitet. Er bekritzelte seine Schuhe, um zu zeigen: Ich bin nicht wie ihr – und das ist okay. Genau dieser Gedanke machte Nirvana erfolgreich, weil er auf Jugendliche überschwappte: Da ist ein Weltstar, der ist wie ich. Anders. Er trägt die gleichen durchgelaufenen und mitgenommenen Schuhe wie ich.

Es sind diese Gefühle, die Nirvana Millionen Menschen vor 30 Jahren durch Smells Like Teen Spirit entgegenwütete – und die bis heute elementarer Teil der Gesellschaft sind.