Poetry Slam : Landesmeisterschaft im Poetry Slam

Trier (red) Bereits zum elften Mal kämpfen die besten Poeten aus Rheinland-Pfalz in Trier um den begehrten Titel des RLP Champions. Die Zuschauer entscheiden über den Sieg und die damit verbundene Reise zu den deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften.

Das Finale findet am Samstag, 31. Juli, 20 Uhr, im Hof der Tuchfabrik statt (bei schlechtem Wetter im großen Saal). Ein Abend mit den besten Slammern des Landes, mit ihren Gedichten, ihren Geschichten, ihren Ideen und all dem, was Poetry Slam so einzigartig macht. Am Ende bestimmt das Publikum, wer mit Ruhm, Ehre und Titel des Landesmeisters 2014 zur Deutschen Meisterschaft ins Elbflorenz Dresden und zur Europameisterschaft in die Champagner Metropole Reims fährt. Karten: 7 Euro, TV-Tickethotline 0651/7199-996.