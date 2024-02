Serie Früher war alles anders Wissen und Nicht-Wissen: Als wir noch die Eiszeit fürchteten - und zum Dolomiti-Eis griffen

Analyse · Früher war alles besser? Nein, anders: Unser Autor, geboren 1967 in Trier, blickt zurück auf eine Zeit, in der wir weniger wussten als heute – und Rudi Carrell den Sommer vermisste. Mehr in der neuen Folge unserer Volksfreund-Serie.

12.02.2024 , 08:36 Uhr

Kaum noch klirrend kalte Winter, dafür extrem heiße Sommer: Rudi Carrells Hit aus dem Jahr 1975 „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“ würde heuer die „Fridays for Future“-Bewegung auf den Plan rufen. Foto: picture alliance / dpa/Dieter Klar

Von Frank Jöricke

Neulich las ich auf Facebook einen tollkühnen Satz. Da hatte jemand tatsächlich geschrieben, Cola schmecke aus der Dose besser als aus der Flasche. Eine Aussage, die in zweierlei Hinsicht unglaublich ist. Zum einen ist Cola Teufelszeug. Ein in der Hölle angerührtes Zuckerkonzentrat, das unweigerlich Diabetes auslöst und damit abfaulende Zehen und Erblindung.