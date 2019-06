Konzerte / Klassik : Stille und ein Beifallssturm

Trier 8. Sinfoniekonzert stellt Mahlers „Titan“ neben ein Werk von Carl Maria von Weber.

Gerade hat der fabelhafte François-Xavier Roth als Dirigent eine interessante neue CD des Werks vorgelegt. Schon steht eine weitere Einspielung ins Haus, sozusagen als Heimspiel. Zu seinem 100. Geburtstag produziert das Philharmonische Orchester der Stadt Trier unter der Leitung von Generalmusikdirektor Jochem Hochstenbach eine DVD mit Gustav Mahlers 1. Sinfonie in D-Dur „Titan“. Die Aufnahme ist ein Live- Mitschnitt des 8.Sinfoniekonzerts am Donnerstag, dem letzten der Spielzeit.

Gleich eingangs hatte Musikdramaturgin Eva Bunzel das Publikum ermahnt, die Handys auszuschalten, sich vorsorglich mit Hustenbonbons einzudecken und sich möglichst nicht in den Sesseln zu bewegen, um störende Geräusche zu vermeiden. Letzteres war kein Problem, klebte man angesichts der Hitze ohnehin an den Sitzen. Tatsächlich blieb es dann nach der Pause bei der Mahler-Aufnahme fast mucksmäuschenstill im ausverkauften Haus. Doch der Reihe nach:

Mit einem intelligenten Programm spannten das Orchester und Hochstenbach den Bogen von der Frühromantik zur zweiten Wiener Schule, vom Spätwerk Anton Weberns zurück zum Erstlingswerk der 1. Sinfonie Mahlers. Es war ein Weg zurück vom Geistigen in der Kunst hin zur unmittelbaren, widersprüchlichen Fülle des Lebens. Man könnte dieses Werk leicht vergessen, hatte Theodor Adorno von Anton Weberns Variationen für Orchester op.30 befürchtet. Wie faszinierend bis heute die musikalischen Aphorismen des Schönberg-Schülers geblieben sind, machte einmal mehr das Trierer Orchester deutlich. In der aufs Feinste strukturierten Form entfaltete sich eine Fülle von Impulsen und Eindrücken für Geist und Sinne, in der auch die Stille bedeutsam blieb. Erneut zeigte sich bei diesem Klangerlebnis, dass wie bei aller Kunst die formale Analyse nur ein Instrument des Zugriffs ist, das eigentliche Verstehen aber der Vernunft der Intuition bedarf.