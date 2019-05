Ausverkauftes Konzert : 900 Fans schreien nach „Sofia“ - Zwei Stunden Latin-Pop mit Alvaro Soler

Info

Alvaro Soler wurde am 9. Januar 1991 in Barcelona in Spanien geboren. Seine Mutter ist Spanierin, sein Vater ist Deutscher. Ab seinem 10. Lebensjahr lebte Soler in Tokio und ging dort auf die deutsche Schule. Deshalb spricht er neben Deutsch, Englisch, Spanisch und Italienisch auch Japanisch. Bereits da fing er an, Musik in einer Schülerband zu machen. Zurück in Barcelona gründete er mit 17 seine eigene Band. Er studierte Industriedesign und machte seinen Abschluss. In der spanischen Castingshow "Tú sí que vales" erreichte er mit seiner Band das Finale. Schließlich nahm ihn Universal Music als Solo-Künstler unter Vertrag. Soler hat zwei Alben mit den Namen „Eterno Agosto“ und „Mar de Colores“ aufgenommen. 2019 war er in der 6. Staffel von „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“ dabei.