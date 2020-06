Chöre : „Das Singen darf man nicht verteufeln“

„Singen tut dem Körper und der Seele gut“, sagt die Trierer Gesangslehrerin und Phonetikerin Claudia Glesius. Sie hat den Stand der Forschung zu Atmung und Luftveränderungen rund ums Singen zusammengefasst, „um weiteren Imageschaden abzuwenden“. Foto: picture alliance/dpa/Martin Schutt

Trier Auf diesen Moment haben Tausende Chorsänger seit Wochen gewartet: Ab dem 10. Juni dürfen sie nun auch in Rheinland-Pfalz wieder proben. Über die tatsächlichen Gefahren einer Virusübertragung war zuvor heftig gestritten worden.

Fälle von Masseninfektionen nach Chorproben in Amsterdam, in den USA und in Berlin haben dem Ruf der Vokalmusik in der Corona-Krise sehr geschadet. Im US-Bundesstaat Washington erkrankten nach einer gemeinsamen Probe 53 von 61 Sängern, in Amsterdam nach einem gemeinsamen Konzert mehr als 100 von 130 Sängern. Schnell schossen Vermutungen ins Kraut, dass die beim Singen ausgeatmete Luft und ihr Aerosolgehalt die Übertragung des Virus besonders stark begünstige. Chorgesang wurde verboten. „Uns leiten solche Fälle“, sagt David B. Freichel vom Corona-Kommunikationsstab der Landesregierung in Mainz. Deshalb blieb gemeinsames Singen in Rheinland-Pfalz auch dann noch verboten, als Geschäfte und Schulen wieder öffnen durften und Vokalmusik in anderen Bundesländern wieder erlaubt wurde.

Viele Chorsänger im Land konnten dann kaum glauben, was Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am vergangenen Dienstag verkündete: Chöre dürfen ab dem 10. Juni wieder proben. Zwar heißt es im Entwurf der 9. Corona-Bekämpfungsverordnung, die Problen „sollen im Freien stattfinden“, „ausnahmesweise“ könne jedoch auch „innen“ gesungen werden, wenn sich die Akteure an drei Meter Abstand, regelmäßiges langes Lüften und zahlreiche weitere Vorsichtsregelungen halten.

Extra Wie es Gesangslehrern und Blasmusikern geht Der Gesangsunterricht im Land fällt seit Wochen aus – es sei denn, die Lehrer können ihn online anbieten. Ein solches Angebot macht die Städtische Musikschule in Trier, wie Pressespecher Michael Schmitz auf TV-Anfrage erläutert. Alle Instrumentalunterrichte für Einzel und Zweiergruppe finden danach wieder als Präsenzunterricht statt, als Alternativangebot bleibe Online-Unterricht bestehen. Im Musikschulgebäude gelten Masken- und Abstandspflicht, Hygieneplan und corona-angepasste Hausordnung (z.B. Handreinigung). In den Räumen findet der Unterricht ohne Maske stat, wenn ein Abstand von zwei bis fünf Metern eingehalten werden kann. Bläser sind in großen Räumen (60 Quadratmeter) eingeteilt, wo Abstand von fünf Metern zwischen Schüler und Lehrkraft möglich ist, Spuckschutzwände seien beauftragt und werden für Bläser- und später eventuell Gesangsunterricht zur Verfügung gestellt, so Schmitz. Die Stadt Trier hat knapp die Hälfte ihrer 72 Musiklehrer fest angestellt, 39 sind Honorarkräfte, 33 Lehrkräfte sind im TVöD (Tarifvertrag öffentlicher Dienst) angestellt. Da die Musikschule unmittelbar nach Schließung auf Online-Angebote umgestellt hat, sind kaum Vakanzen entstanden bei der Haupt-Belegungsart „Einzelunterricht“. Laut der Stadt haben Lehrkräfte und Eltern flexibel reagiert und das Angebot sehr gut angenommen. Die Gehälter der TVöD-Kräfte seien regulär weiter gezahlt worden, die Honorare aufgrund des Ersatzangebotes zum Großteil auch. Somit seien die Einkünfte der Honorarkräfte gesichert worden. Anders sieht es aus für private Gesangslehrer, für die durch die Corona-Verordnungen faktisch ein Berufsverbot besteht. Nach Auskunft der Gesangslehrerin und Chorleiterin Claudia Glesius aus Trier gibt es keinerlei Ausgleich für die entgangenen Einkünfte, Betroffene müssen auf ihre Rücklagen zurückgreifen. ⇥aheu

„Endlich geht es weiter!“, freut sich Tobias Hellmann, einer der drei Vizepräsidenten des Chorverbands Rheinland-Pfalz, der rund 75 000 Mitglieder in etwa 1400 Chören vertritt. Der Verband hatte bereits einige Wochen zuvor einen Hygieneplan erarbeitet, der ein gefahrloses gemeinsames Singen ermöglichen sollte, und hatte massiv gegen das anhaltende Verbot der Chormusik protestiert, unter anderem mit einer Petition. „Es war und ist nun wirklich fünf vor zwölf“, warnte der Verband, der von Musik- und Chorvereinen berichtete, die kurz vor dem Ende stünden.

Auch die Trierer Phonetikerin und Gesangslehrerin Claudia Glesius hatte heftige Kritik am anhaltenden Verbot von Choraktivitäten und Gesangsunterricht geübt. „Mich macht wütend, dass die Studien, die es zu Aerosolen gibt, einfach ignoriert werden“, sagte sie. „Das Singen erleidet derzeit einen enormen Imageschaden“, bedauert die Musikerin, die mehrere Chöre in Trier und Umgebung leitet und auch Einzelunterricht erteilt – der allerdings seit Wochen verboten ist. „Meistens“, ist Glesius überzeugt, „liegt der Grund einer Ansteckung im Sozialverhalten“, nicht im Singen selbst. Wenn zwischen Lehrer und Schüler eine Plastikwand stehe, sei eine Ansteckung mit dem Corona-Virus kaum möglich, so Glesius, die zahlreiche Studien zum Thema ausgewertet hat. „Vielleicht“, vermutet sie, „hat Musik keine so starke Lobby wie der Sport“. Dabei würden beim Sport „fleißig Aerosole produziert“ und viel mehr Luft bewegt als beim Singen.

Eine viel beachtete Studie in der Diskussion um die Luftzirkulation beim Singen stammt von Christian J. Kähler vom Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik an der Universität der Bundeswehr in München. Laut dem Wissenschaftler ist „eine Virusausbreitung über die beim Singen erzeugte Luftströmung“ über eine Grenze von einem halben Meter hinaus „äußerst unwahrscheinlich“. Kähler hält eine Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Chorsängern für ausreichend, stellte aber klar: „Wenn besonders kontaktfreudige Menschen andere Chormitglieder mit Umarmung und Küsschen begrüßen, sich in der Pause angeregt unterhalten, (...) kann davon ausgegangen werden, dass dieses Sozialverhalten im Falle einer Infektion kritischer ist als das Singen selbst.“

Für den Trierer Domkapellmeister Thomas Kiefer überwiegen bei der Neuerung „die Lust und die Freude“, dass es endlich wieder losgeht mit dem Chorgesang. Der Leiter von vier Chören mit insgesamt rund 200 Sängern fast jeden Alters ist sich bewusst, dass er die Gruppen verkleinern und entsprechend mehr Probentermine anbieten muss, damit der Mindestabstand von drei Metern eingehalten werden kann, und dass ein großes logistischer Aufwand auf ihn wartet. Trotzdem ist ihm wichtig, „allen das Signal zu geben, dass es weitergeht“. Die individuelle Stimmbildung hatte die Dommusik während der Conora-Pause online weitergeführt, die Chorproben waren aber wochenlang unterbrochen. Konzertpläne hat der auch in Wien lehrende Professor noch nicht, weil die Entwicklung der Pandemie unberechenbar sei. Kiefer hält Auftritte kleiner Gruppen in Messen im Dom für realistisch. Doch da winkt die Landesregierung noch ab. „Der Auftritt in Gottesdiensten wird auch ab dem 10. Juni (wenn die 9. Corona-Bekämpfungsverordnung in Kraft tritt) nicht möglich sein“, so David B. Freichel, Sprecher des Corona-Kommunikationsstabs.

Sehr skeptisch reagiert Kirchenmusikdirektor Martin Bambauer von der Evangelischen Kirchengemeinde Trier auf die Probenerlaubnis für Chöre. „Schaut man sich die konkreten Auflagen an, die mit den Lockerungen verbunden sind und die vor allem die Parameter Mindestabstand, Raumgröße und Probendauer betreffen, dann sind die ab 10. Juni geltenden Regelungen für die Arbeit meiner Chöre leider noch wenig hilfreich, gemessen am Tätigkeitsprofil und dem damit verbundenen Anspruch der Chorgruppen.“ Vor den Sommerferien werde es rund um die Basilika jedenfalls keine Chorproben mehr geben. Laut Bambauer sollten mindestens 20 Sänger gemeinsam mehr als eine halbe Stunde proben dürfen, damit das gemeinsame Üben „eine brauchbare Grundlage“ habe. Der Speechor in Trier will in der kommenden Woche mit Chorleiter Jan Wilke besprechen, wie sie mit den Corona-Lockerungen umgehen werden, teilte Vorstandssprecherin Judith Rupp mit.

Zwei Maskenmodelle für Sänger: eine ist zum Vorhalten gedacht, die andere ist so geformt, dass man nach Einschätzung der Trierer Gesangslehrerin Claudia Glesius genug Spielraum für Mundöffnung und Atmen hat. Foto: Claudia Glesius