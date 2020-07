Theater : Toi! Toi! Toi! sonst passiert ein Unglück

Psssst... Abergläubischen Theaterleuten kommt der Titel von Shakespeares berühmtem Werk nicht über die Lippen. Sie nennen es lieber „das schottische Stück“. Foto: Getty Images/iStockphoto/Studio-Annika

Trier und die Theaterwelt Wer zelebriert Rituale, flüstert Sprüche oder wagt es nicht, den Titel eines Stücks auszusprechen aus Angst vor Unheil und bösen Geistern? Wo ist Spucken erwünscht? Im Theater, dort, wo Künstler in andere Welten eintauchen, lebt der Aberglaube und ist nicht totzukriegen.

Die Generalprobe ist unsäglich. Voller Pannen, falscher Töne und vergessener Textzeilen. Der letzte Satz des Stücks fehlt völlig. Niemand klatscht. Gut so. Denn das garantiert eine erfolgreiche Premiere. Bizarr? Vielleicht. Doch an diese Omen glauben alle Theaterleute dieser Welt. Ehrlich? Ehrlich!

Es wimmelt von seltsamen Traditionen im Theaterbetrieb. Einem Neuling schwirrt schnell der Kopf davon, was er sagen oder tun darf und was nicht. Wer etwa einem Künstler vor seinem Auftritt Glück wünscht, riskiert erst eine Panikattacke und anschließend eine verpatzte Aufführung. Richtig ist stattdessen „Toi.Toi.Toi.“, eine Verballhornung des Fluchs „Teufel. Teufel.Teufel.“ Die Antwort darauf lautet stets: „Wird schon schief gehen“ oder „Hals oder Beinbruch“, niemals aber „Danke“. Wer besonders aufmunternd sein will, spuckt dem Kollegen noch schnell dreimal über die linke (!) Schulter.

Info Sommernachtstraum: Pucks Schlussmonolog Wenn die Geister nicht zu beschwichtigen sind, dann hilft stets der Schlussmonolog des Pucks aus Shakespeares Sommernachtstraum, sagen Theaterleute. „Wenn wir Schatten euch beleidigt, denkt nur dies – und wohl verteidigt sind wir dann. Ihr alle schier habet nur geschlummert hier und geschaut in Nachtgesichten eures eignes Hirnes Dichten. Wollt ihr diesen Kindertand, der wie leere Träume schwand, werte Herrn, nicht gar verschmähen, sollt ihr bald was Bessres sehn. Da ich Puck und ehrlich bin, nehmen wir euren Dank jetzt hin, wenn wir bösen Schlangenzischen damit glücklich könn’ entwischen. Sonst will Puck ein Lügner sein! Nun gut Nacht! – Doch haltet ein: Klatscht erst Beifall unserm Stück! Dann bringt Puck euch Glück.

Auch Pfeifen gilt als absolutes Tabu. Dafür gibt es gleich mehrere Erklärungen in der einschlägigen Literatur: Die eine besagt, dass die Theater früher mit Gaslampen beleuchtet wurden. Hörte man also ein Pfeifen, leckte eine Leitung und es bestand Brandgefahr. Die andere, dass sich die Techniker auf dem Schnürboden anno dazumal mit Pfeifen verständigt haben sollen. Pfiff also ein Schauspieler auf der Bühne, stellten sie unter Umständen ein falsches Bühnenbild ein.

Doch all diese Gesetze verblassen hinter dem einen, wenn es um ein ganz besonderes Stück geht, dessen Namen nicht genannt werden darf: „Macbeth“ von William Shakespeare. Jeder Schauspieler, Regisseur, Techniker oder Intendant einer angelsächsischen Bühne fällt in eine Schockstarre, wenn ein Ahnungsloser den Titel ausspricht.

„Das schottische Stück“ wie es allgemein genannt wird, ist bekannt dafür, den Protagonisten Unglück zu bringen. Schuld daran sind die Hexen und ihre beschwörenden Zauberformeln: „Wann kommen wir drei uns wieder entgegen? In Donner, in Blitzen oder in Regen?“ (Zugegeben, die englische Originalversion klingt bedeutend schauriger).

Viele Schauspieler glauben tatsächlich an ihre Magie. So ganz lässt sich dieser (Aber-) glaube nicht von der Hand weisen, denn immer wieder gibt es unerklärliche Ereignisse im Zusammenhang mit einer Macbeth-Darbietung.

Während der Uraufführung im Jahr 1606 soll ein Junge namens Hal Berridge gestorben sein, während er Lady Macbeth spielte (Frauen war in der Renaissance das Theaterspielen verboten). Einige Jahrhunderte später entging der legendäre Schauspieler Laurence Olivier 1937 nur knapp dem Tod, als er am Old Vic Theater in London in der Rolle des Macbeth fast von einem herabfallenden Gewicht erschlagen wurde. Tatsächlich starb die Theaterleiterin Lilian Baylis. In der Inszenierung von Sir John Gielgud nur fünf Jahre später kamen gleich drei Schauspieler ums Leben. Schrecklich! Da hilft wirklich nur, niemals den Titel des Stücks zu erwähnen und nur bei Proben den Text zu sprechen. Ansonsten unverzüglich das Theater verlassen, sich dreimal um die eigenen Achse drehen und spucken! Das hilft im Übrigen auch bei allen anderen Fauxpas.

Und nun, ihr Künstler, Butter bei die Fische! Der Trierische Volksfreund hat sich umgehört und gefragt: Wie abergäubisch sind Sie? Was sind Ihre ganz persönlichen Rituale vor einem Bühnenauftritt?

Tobias Scharfenberger, Opernsänger und Intendant des Mosel Musikfestivals: „Ich bin nicht wirklich abergläubisch, aber vor Auftritten, pflege ich gewisse Rituale, was die Auswahl von Speisen und Getränken angeht sowie Entspannungs-, Konzentrationsübungen.“ Scharfenberger erinnert sich aber an eine Geschichte, die ihm einst ein alter Dirigent am Theater in Ancona (Italien) erzählt hat: „Purpur soll in Italien angeblich nicht auf der Bühne getragen werden. Weil es die Farbe der Kardinäle und der Passionszeit sei und im 17. und 18. Jahrhundert, Theateraufführungen zu dieser Zeit untersagt waren, bzw. von diesen Personenkreis untersagt werden konnten.“

Barbara Ullmann, Schauspielerin am Theater Trier: „Bei Toitoitoi-Wünschen darf man nicht „Danke“ sagen! Spucken nur über die linke Schulter. Kein Pfeifen im Theater, kein Essen und Trinken auf der Bühne, außer es gehört zum Stück. Nicht mit Hut über die Bühne gehen. Toitoitoi erst im Kostüm. Das sind die Dinge, die ich beherzige...“

Fritz Theodor Spengler, Opernsänger: „Ich trage zu Premieren und Konzerten immer rote Unterwäsche. Das kommt aus Italien. Die Italiener machen das zum Beispiel zu Sylvester da das Glück bringen soll. Und ich bin sehr abergläubisch was ein „Danke auf toi toi toi“ angeht. Daher sage ich immer gleich, nicht Danke sagen. Essen und Pfeifen auf der Bühne gehört sich einfach nicht. Rituale für mich sind immer vor der Vorstellung und nach der Vorstellung im Theater zu duschen. Man ist dann einfach vom Staub der Welt befreit und fertig in eine neue einzutreten und sie so auch wieder zu verlassen.“

Claudia Gotta, Künstlerisches Betriebsbüro, Theater Trier: „Was Unglück bringt, ist von Land zu Land unterschiedlich. In Italien darf man auf keinen Fall violette Kleidung auf der Bühne tragen. Und man sagt dort „in bocca al lupo“ – die Antwort ist dann „creppi il lupo“ oder „viva il lupo“. Das hängt von der Philosophie ab. Es heißt „Im Maul des Wolfs“ und dann „ Es sterbe der Wolf“ oder „Es lebe der Wolf“. In Frankreich sagt man vor der Aufführung dreimal „merde, merde, merde“ und in Spanien entprechend spanisch „mierta“ (Anm.d.Red. diese Wörter bitte im Wörterbuch nachschlagen)

