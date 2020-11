Vinyl der Woche Abraxas – Santana : Hermann Hesse und die rauchende E-Gitarre

Samstag, 16. August 1969. Musikkenner wissen, wo wir uns befinden: In White Lake, Bethel, New York. Woodstock. Gegen 14 Uhr betreten Santana die Bühne. Bereits einige Minuten zuvor sorgen die Bühnenbauer für einen besonderen Kniff: Sie verteilen Lattenreste im Publikum, die die Zuhörer im Takt gegeneinander schlagen.

Ein Erfolg, an dem auch Deutschland nicht unbeteiligt ist – im weitesten Sinne. Denn der Albumtitel Abraxas wurde von Hermann Hesses Roman Demian beeinflusst. Hesse, der das Werk 1919 unter seinem Pseudonym Emil Sinclair veröffentlicht, kommt auch auf der Rückseite der Platte mit einem Auszug vor: „Ich stand davor und wurde vor innerer Anstrengung kalt bis in die Brust hinein. Ich fragte das Bild, ich klagte es an, ich liebkoste es, ich betete zu ihm; ich nannte es Mutter, ich nannte es Geliebte, nannte es Hure und Dirne, nannte es Abraxas.“ Mit Ab raxas bezeichneten ägyptische Gnostiker Basilides , das Symbol des höchsten Urwesens – dargestellt oft mit Schlangenfüßen, Hahnenkopf, Peitsche und Schild.

Kann Santana also nur Cover? Quatsch. Die gesamte B-Seite besteht aus eigenen Werken, die vielleicht weniger bekannt und erfolgreich werden, aber ihren Songkollegen in Sachen musikalischer Finesse in Nichts nachstehen. Das einzige Bedauerliche an Abraxas ist seine Länge: Bereits nach 37 Minuten ist Schluss. Christian Thome