Abschied nach 43 Jahren

(red) Der Männergesangverein Trier-Euren gibt am Sonntag, 14. Januar, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Helena in Trier-Euren zusammen mit dem Gastchor The lovely Mr. Singing Club ein Kirchenkonzert mit nachweihnachtlichen Klängen. Nach 43 Jahren als Dirigent des Männergesangvereins übergibt Chordirektor Manfred Neimann nach diesem Konzert den Dirigentenstab an seine Nachfolgerin Katharina Rupik. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.⇥Foto: MGV Trier-Euren