Trier : Ein Abend, der die Generationen verbinden soll

Max Herre wurde als Rapper berühmt, am Samstag spielt er mit einem Streich-Quartett in Trier – aber für blöde Bildunterschriften ist er natürlich nicht zu haben. Er hockt auf diesem Foto nur zwischen den Stühlen, weil sie sein Opa höchstselbst entworfen hat: Designer und Architekt Richard Herre. Foto: picture alliance/dpa/Marijan Murat

Trier Mosel Musikfestival: Am Abschlusstag gibt’s als Höhepunkt einen Mix aus Hip Hop und Klassik. Der Intendant zieht eine positive Zwischenbilanz.

Der „Zuruf“ an die regionalen Künstler kam an, findet Tobias Scharfenberger, Intendant des Mosel Musikfestivals. „Zuruf“, so ist der Abschlusstag am Samstag, 29. August, betitelt. Ein Tag im Zeichen der musikalischen Vielfalt, auf die Bühne gebracht im Innenhof des Kurfürstlichen Palais, der unter Corona-Bedingungen 300 Zuschauern Platz bietet. Ab 11 Uhr treten regionale Künstler auf (die sich um die Auftritte bewerben konnten, siehe Info), Höhepunkt am Abend ist dann „Mikis Takeover!“ mit Rapper Max Herre – ein Crossover aus Kammerkonzert und Hip Hop.

„Wir haben eine bunte Mischung“, kündigt Scharfenberger an, der von einer „schönen Resonanz“ auf die Zuruf-Aktion spricht. Es werde ein großes musikalisches Spektrum abgebildet. Das Festival wolle in schwierigen Zeiten etwas zurückgeben „Der ganze Abschlusstag mit den regionalen Künstlerinnen und Künstlern und ‚Mikis Takeover!’ mit Max Herre war nur durch Spenden möglich, die wir im Sommer bekommen haben. Uns war wichtig, dass wir das auch an Künstler in der Region zurückfließen lassen. Da gab es etliche, die gar nicht auftreten konnten.“

INFO Bunter Mix im Kurfürstlichen Palais Das Festival ruft – Bühne frei für regionale Künstler: Samstag, 29. August, ab 11 Uhr: Urban Piano Days mit Anne-Rose Terebesi, 12.30 Uhr: Aus Oper, Operette und Musical: Evelyn Czesla, Nico Wouterse, Anette Fischer-Lichdi, 14 Uhr: Jazzstandards und Eigenkompositionen mit Ralf Bach und Helmut „Daisy“ Becker, 15.30 Uhr: Kinderprogramm mit Julia Reidenbach & das Rasselorchester. (Tickets: 5 Euro im VVK) Ab 20.30 Uhr: Mikis Takeover! & Max Herre (Tickets: 10 - 34 Euro zzgl Gebühren)

„Mikis Takeover!“ sei dann zum Abschluss ein Highlight, das die stilistische Vielfalt des Festivals widerspiegele. „Wir fanden das sehr reizvoll. Miki – Mihalj Kekenj – kommt aus der Klassik, ist ausgebildeter Geiger und Konzertmeister bei den Bergischen Symphonikern. Er hat das Takeover-Ensemble vor Jahren gegründet, wo er auf sehr schöne, originelle Weise die Stilistik von Singer/Songwritern oder Hip-Hoppern für ein klassisches Ensemble adaptiert – in diesem Fall ist es ein Streichquartett. Max Herre bringt zudem eine tolle Soulsängerin mit.“

Da würden nicht nur die Melodien auf anderen Instrumenten nachgespielt – sondern es entstehe eine ganz andere Klangsprache. Scharfenberger hat sich zwei Mal selbst davon begeistern lassen. „Ich kenne das Projekt ursprünglich aus der Essener Philharmonie. Da hat es mich extrem überzeugt. Es steht auch für das, was wir in Zukunft verstärkt versuchen – Formate anzubieten, die generationsübergreifend sind. Das klappt bei Miki extrem gut.“

Scharfenberger zieht kurz vor dem Finale des wegen der Corona-Pandemie ganz neu konzipierten Mosel Musikfestivals „In Bewegung“ ein positives Zwischenfazit.