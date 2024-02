Power-Up-Tour 2024 Warum AC/DC 1980 in einer kleinen Halle an der Luxemburger Grenze spielte

„Das war eins von vier Konzerten als Testlauf für Brian Johnson“, erinnert sich Nilles, der in den 70ern auch vier Jahre lang Manager der Scorpions war. Die Erinnerungen an das Konzert seien zwar verblasst („ist ja schon 44 Jahre her“), aber die Zeiten seien damals ganz anders gewesen. „Ich hatte in den 70ern und auch noch Anfang der 80er immer Schwierigkeiten, Hallen für Rockkonzerte zu buchen. Für die Durchschnittsbürger-Mentalität waren wie die Rabauken, die dann in die Hallen kommen, um Schäden anzurichten.“ Nilles veranstaltete damals auch ZZ Top in Arlon oder auch Depeche Mode in Oberkorn (die Band benannte später sogar einen Song nach dem Ortsteil von Differdange). Im Dezember 1980 spielte AC/DC dann auch auf ihrer offiziellen Tour in der Nähe – in der Saarlandhalle in Saarbrücken.