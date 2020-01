Konzert : Adel Tawil in Trier: Lief schon besser, läuft aber noch

Trier Adel Tawil hat in Trier vor 1800 Besuchern gespielt. Auch wenn die Arena damit nur überschaubar gefüllt war – der Stimmung tat das keinen Abbruch. Das lag nicht nur an der musikalischen Mischung.

Sein Laufpensum hat Adel Tawil bei seinem Konzert in der Arena Trier bestimmt erreicht, denn auf der Bühne standen verschiedene Fitnessbänder, die beim Performen auf der Bühne zum Einsatz kommen. Auch seine Fans laufen ihm bei der Zugabe hinterher, als er sich unter die Besucher mischt. Das waren schon mal mehr, Tawil hatte die Arena vor einigen Jahren auch komplett gefüllt. Ob er mit der Besucherzahl insgesamt zufrieden ist? Das merkt man ihm nicht an. Er strahlt gute Laune aus, wie fast immer. Das hintere Drittel der Arena ist mit einem schwarzen Vorhang abgehängt, die Ränge sind gut besetzt, aber mit Lücken, und im Innenraum hat man ausreichend Platz, um zur Musik zu tanzen.

Der Popstar, der in den 90er Jahren als Teil der Band „The Boyz“ Charterfolge feierte, 2003 mit Annette Humpe das Duo „Ich und ich“ gründet, ist seit 2013 als Solokünstler unterwegs. Sein erstes Album „Lieder“ schafft es auf Platz vier in den Charts, das zweite „So schön anders“, wird 2017 Nummer eins. Bei der Tour zu seinem dritten Album „Alles lebt“ beginnt er mit den aktuellen Songs „Liebe to go“, „Katsching“ und „Neonfarben“, die neben dem Verliebtsein auch gesellschaftliche Entwicklungen ansprechen, die ihn besorgen, beispielsweise das Rastlose unserer Zeit oder die oberflächliche Gier nach Materiellem. Die Besucher in den ersten Reihen singen hier schon textsicher mit. Als „Vom selben Stern“ erklingt, springt die musikalische Begeisterung auf das gesamte Publikum über. Eleganz und Wohlgefühl ausstrahlend bewegt sich Adel Tawil auf der Bühne und gibt seinen bekannten Stücken mit mehr Rhythmus und dezentem Hip-Hop einen besonderen Charakter, dem man sich nur schwer entziehen kann. Musikalisch auf sehr hohem Niveau sind auch die Duette mit Maria Helmin und Peachy. Seinen Musikern gibt er immer wieder Platz für kleine Solos. Rings um die Bühne hängt ein weißer Vorhang aus Einzelfäden, dazu passende Lichteffekte sorgen für eine moderne, spacige Atmosphäre.