Frauen mit Latex-Brüstenund Sprengstoffgürtel

Adidal Abou-Chamats Fotoarbeiten im Palais Walderdorff zeigen, wie sehr Männlichkeit und Weiblichkeit von der gesellschaftlichen Definition abhängen.

Sie liebt es zu provozieren. Und sie weiß, dass kulturelle Prägung, Rollenmuster und Konventionen in hohem Maß gesellschaftliche Verabredung sind.

Derzeit präsentiert Adidal Abou- Chamat ihre großformatigen Fotoarbeiten in der Galerie Palais Walderdorff. „Crossroads“ nennt die deutsch-syrische Künstlerin ihre Bilderserie über Frauen, in der sich nicht nur Ost und West, sondern auch männliche und weibliche Erwartungshaltungen und Sehnsüchte kreuzen.

Abou-Chamats Frauen haben Latex-Brüste, tragen großzügiges westliches Dekolleté zur Schau und um den nackten Hals eine Kette, deren Glieder zum Erstaunen des Betrachters (für manchen mag es sogar ein Schock sein) mitteilen, dass es sich hier um die „Arabian female queen“ handelt.

In der Serie im Erdgeschoss üben sich zudem tief verschleierte Frauen in zierlichen seidenen Ballettschühchen im europäischen Spitzentanz. „Mir geht es um die Entstehung von Identität und Klischees“, sagt die 1957 geborene Künstlerin, die zunächst Anthropologie studierte, bevor sie sich der Kunst zuwandte.

Allerdings nicht nur das: Abou Chamats Fotoarbeiten sind nicht nur Bilder gegen die Diskriminierung von Frauen oder ihre Beherrschung durch Männer in patriarchalischen Gesellschaftsordnungen. Ihr emanzipatorischer Anspruch ist weit subtiler.

Einmal mehr wird darin deutlich, wie fragwürdig geschlechtsspezifische Zuweisungen sind. Was schon die alten Griechen wussten und die Forschung bestätigt, tritt hier einmal mehr zutage: In jeder Frau steckt, salopp gesagt, auch jede Menge Mann und umgekehrt.

Und wie die sehr gelungene Ballett-Werkgruppe eindrücklich zeigt: die Sehnsüchte, Energien des eigenen Körpers in Tanz, Bewegung und Geste zu veräußern, sind keine Exklusivwünsche der Frauen Europas, auch wenn die Form, das klassische Ballett, von dort stammt.

Was überdies der Sprengstoffgürtel belegt: Spätestens seit den antiken Amazonen wissen wir: Aggressionen sind nichts, das Männern vorbehalten ist. Auch da widerlegt Abou-Chamat, was häufig so willfährig verbreitet und abgenickt wird: Frauen sind friedlich und Männer aggressiv, Frauen Opfer und Männer Aggressoren.

Abou-Chamats Bilder sind Aufrufe zur Freiheit eines selbstbestimmten Lebens. Vor allem aber sind sie Aufforderungen, genau hinzusehen und differenziert zu denken.

In Zeiten, da Massenbewegungen und Meinungsmacht nachweislich dicht zusammenhängen, ist eine solche Ausstellung wichtig und unbedingt sehenswert.

Bis Samstag, 17. März. Öffnungszeiten von Dienstag bis Freitag 15 bis 19 Uhr, Samstag 11 bis 14 Uhr. Weitere Infos gibt’s im Internet unter www.gb-kunst.de