Zirkusshow : „Afrika! Afrika!“ in der Trierer Arena – Vom Dorfplatz auf die Bühnen Europas

Trier Millionen Zuschauer haben „Afrika! Afrika!“ bereits gesehen. Die Neuauflage der Zirkusshow hat nun in der Trierer Arena gastiert.

1972 reist André Heller durch Afrika und macht eine Erfahrung, die ihn nachhaltig prägt. Am Rande der Sahara stolpert er auf einem Marktplatz über ein Fest. Tänzer, Musiker, Gaukler und Akrobaten aus den verschiedensten Teilen des Kontinents beeindrucken Heller. Der Künstler kommt darüber hinweg, aber vergessen wird er diese Erfahrung nie. 2003 hat er die Idee eines afrikanischen Zirkus‘. Er lässt Talentsucher Afrika von Marokko bis Südafrika, von Äthiopien bis zur Elfenbeinküste durchforsten. Zwei Jahre später steht die Show und wird umjubelt. Millionen Menschen sehen sie sich in den folgenden Jahren an. Am Freitagabend hat „Afrika! Afrika!“ in der Trierer Arena gastiert.