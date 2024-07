Legendäres 90er-Album in Luxemburg aufgeführt So eine Bühne haben Sie noch nicht gesehen! (mit Fotos)

Jedenfalls gegen Ende der Show von „Air“ sieht’s so aus. Nach Sonnenuntergang. Das Bühnenbild hat Stil, alles andere wäre auch überraschend bei dem französischen Electronica- und Popduo, das beim Debüt 1998 so geschmackssicher daherkam. So entschleunigt, so angenehm aus der Zeit gefallen. So zugänglich, ohne sich anzubiedern. Songs wie „Sexy Boy“, „Kelly Watch The Stars“ oder „All I Need“ schafften es in ganz Europa in die Charts, stilistisch fanden Air schnell Nachahmer.