Neues Buch Die fiktive Geschichte um den echten Raub von Albert Einsteins Gehirn

Albert Einstein, eines der größten Genies der Weltgeschichte, starb am 18. April 1955. Er wurde verbrannt, die Asche verstreut. Doch bei der Obduktion in Princeton entnahm der Pathologe Thomas Harvey das Gehirn des Physikers. Er wollte es erforschen und damit dem Geheimnis der Genialität auf die Spur zu kommen. So weit, so wahr. Der österreichische Schriftsteller Franzobel („Die Eroberung Amerikas“) hat aus den historischen Fakten eine aberwitzig-skurrile Geschichte gesponnen, in der das präparierte Hirn immer mehr Besitz von seinem Entdecker ergreift und ihn in eine Art Obsession zieht. Harvey, der im Leben bisher zu kurz gekommene Arzt, wittert mit der Obduktion Einsteins die Chance, der Mittelmäßigkeit zu entkommen und an einer ganz großen Mission teilzunehmen. Dafür riskiert er alles, was ihm bis dahin wichtig war – Job, Frau, Familie. Selbst sein Glaube als Quäker kommt ins Wanken. Denn schon bald fängt das Hirn an, mit ihm zu sprechen.