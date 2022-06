Album-Tipp REINGEHÖRT – BERTAULT/HELBOCK: PLAYGROUND : Das macht „Playground“ des jungen Jazz-Duos von Camille Bertault und David Helbrock so überragend

Foto: ACT Music

Was kommt wohl bei einer derartigen Zusammenarbeit heraus: eine fantastische französische Jazzsängerin plus ein toller österreichischer Jazzpianist plus das führende deutsche Jazzlabel? Natürlich ein Spitzenalbum, wie „Playground“ (Gesamtspielzeit: rund 40 Minuten) eines geworden ist.