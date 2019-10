Musik : Gelungener Beitrag zur Musikgeschichte

Laurent Menager? Na, schon gehört? Wahrscheinlich eher nicht. Doch diese Bildungslücke auf musikalischem Gebiet versucht das junge Vokalquartett DurAkkord aus Trier jetzt zu schließen. Und hat dazu gleich ein ganzes eigenes Album eingespielt.

Also: Der anfangs gesuchte Laurent Menager (1835-1902) war der bekannteste Komponist Luxemburgs des 19. Jahrhunderts, zudem Organist und Musikpädagoge. Er studierte am Conservatorium der Musik in Coeln Komposition bei Ferdinand Hiller.

Zu hören sind auf dem Album die Messen in A-Dur und in d-Moll (fünf- bzw. sechsteilig) sowie drei geistliche und fünf weltliche Lieder Menagers. Nach mehrmaligem Hören der CD hat sich in mir der Eindruck verstärkt, dass Menager vor allem bei den weltlichen Liedern (Nr. 15 bis 19) wesentlich umfangreicher die ihm zur Verfügung stehenden Variationsmöglichkeiten ausschöpft. Am besten gehen mir das geistliche „Lied zum Heiligen Joseph“ 1862, Text: Schaak, Nr. 8), „Das Morgenlied auf dem Marsche“ (Text: Hoffmann von Fallersleben, Nr. 16) und „Des rauhen Herbstes Schönheit“ (Text: Joseph von Eichendorff, Nr. 17) ins Ohr.