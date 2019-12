Serie Vinyl der Woche: All Things Must Pass – George Harrison : Die Befreiung des unterdrückten Genies

Serie Vinyl der Woche: All Things Must Pass – George Harrison

All Things Must Pass von George Harrison. Foto: TV/Christian Thome

London In der Serie „Vinyl der Woche“ geht es diesmal um die erste Solo-Platte des Ex-Beatles George Harrison aus dem Jahr 1970. Warum diese ein Sammelbecken von Musik-Legenden ist und welcher heutige Superstar es mit seinen Perkussions nicht auf das Werk geschafft hat.

Wer kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an die Beatles denken? John Lennon, klar. Paul McCartney, geschenkt. Ringo Starr, Wahnsinns Schlagzeuger. Und dann?

Harrison wollte beweisen, dass er es auch alleine kann und nahm All Things Must Pass auf. Nun ja, alleine ist falsch gesagt. Denn so einsam, wie er auf dem Vinyl-Cover zwischen vier Gartenzwergen sitzt, war er auf der Platte nicht. Im Gegenteil: Auf den über zwei Stunden Spieldauer tummeln sich die Weltstars. Angefangen mit seinem Ex-Bandpartner Ringo Starr am Schlagzeug, über den deutschen Bassisten Klaus Voormann (der später übrigens die bis dahin unbekannte Band Trio und ihren Song „Da Da Da“ groß rausbrachte), Bobby Keys (langjähriger Rolling-Stones-Saxophonist) und Bob Dylan bis hin zu Eric Clapton. Dessen Name fand wegen Rechtsstreitigkeiten erst bei der Neuauflage 2001 seinen Platz auf der Platte.