Ein leichter Schneefall hat den Wald in der Nähe des belgischen Dörfchens Foy in der Provinz Luxembourg wie mit Puderzucker bestäubt. Es ist kalt und sehr still. Eine dicke Wolkendecke taucht die Szenerie in trübes Winterlicht. An einem Lagerfeuer wärmen sich Frauen und Männer, die Uniformen der US-Armee aus dem Zweiten Weltkrieg tragen. Ein paar Schritte weiter haben sich Soldaten eingegraben und richten ihr Maschinengewehr auf die nächste Lichtung aus. Ein Willy‘s Jeep fährt heran, bringt heiße Suppe mit.

Die Situation ist schon fast surreal, denn das alles geschieht im Jahr 2017. Es sind auch nicht US-Soldaten, sondern großenteils belgische und niederländische Privatleute, die an diesem Wochenende Reenactment machen, also historische Situationen in entsprechender Kleidung nachstellen.

Das Nuts-Wochenende: Was treibt so viele Menschen alljährlich am 15./16. Dezember in die belgische Provinz? Es ist das „Nuts-Wochenende“, das ein wichtiges Ereignis des Zweiten Weltkriegs in Erinnerung halten will und auch wieder in diese Jahr stattfindet.

„Nuts!“ – „Quatsch!“ – war die Antwort des US-Brigadier-Generals Anthony McAuliffe, als ihn der deutsche General Heinrich von Lüttwitz am 22. Dezember 1944 im belgischen Bastogne zur Kapitulation aufgefordert hatte. Mit dieser Weigerung aufzugeben, haben McAuliffe und seine Soldaten der 101. Airborne Division ihren Beitrag dazu geleistet, den Zweiten Weltkrieg zu beenden. Sie haben Geschichte geschrieben.

Bastogne: Es war ein bitterkalter Winter im Jahr 1944. Die 101. Airborne Division, eine Fallschirmjägereinheit, hatte sich seit der alliierten Landung in der Normandie im Sommer gegen Osten durchgekämpft und sollte Bastogne gegen die Angriffe der vorrückenden Deutschen verteidigen. Die Soldaten hatten keine Winterkleidung. Eine Gruppe lag seit Wochen in einem Wald in dem Bastogne vorgelagerten Dorf Foy verschanzt , wo sie sich immer wieder Feuergefechte mit der deutschen Armee lieferten. Sie hielten die Stellung, bis schließlich die 4. US-Panzerdivision unter General Patton anrückte und es gelang, die Deutschen zu besiegen. Die Kämpfe zogen sich auf mehreren Gefechtsfeldern bis Ende Januar hin.

„Die Wacht am Rhein“: Bastogne, ein Ort in der belgischen Provinz Luxembourg, war wegen seiner strategischen Lage von großer Bedeutung, denn dort kreuzen sich gleich mehrere Fernstraßen, unter anderem eine Straße nach Antwerpen, von wo aus der Nachschub für die US-Armee herangeführt wurde.

Genau diesen Nachschub wollten die Deutschen mit einem Großaufgebot von Panzern und Soldaten, der Ardennenoffensivem, Codename „Wacht am Rhein“, verhindern. Insgesamt rückten drei deutsche Armeen im Osten und Nordosten von Belgien und Luxemburg gegen vor und griffen an. Beginn der Operation, die unter anderem die Städte St. Vith, Bastogne, Houffalize, Clerf, Diekirch, und Vianden betraf, war der 16. Dezember 1944.

Die 101. Airborne hielt neben weiteren Einheiten im gesamten Kampfraum die Stellung gegen die Deutschen. Dafür zahlten beide Seiten einen hohen Preis: auf deutscher Seite fielen über 17000 Soldaten, auf Seite der Allierten Streitkräfte 19000. Die Zahl der Vermissten betrug 16000 (Deutschland), 21000 (USA), es gab 34000 Verwundete auf deutscher Seite und 47000 Verwundete auf Seiten der Allierten Streitkräfte.

Die Erinnerung: An diese militärische Auseinandersetzung erinnert alljährlich das „Nuts-Wochenende“ in Bastogne. Amerikanische Veteranen und Reenactment-Fans kommen zusammen, um die Erinnerung an diese entscheidende Schlacht der Ardennen-Offensive lebendig zu halten. Im Wald von Foy erinnert ein Mahnmal an die Belagerung, die auch in der preisgekrönten US-amerikanischen Fernsehserie „Band of Brothers - Wir waren wie Brüder“ verfilmt wurde.



Die Paraden: Reenactment-Gruppen spielen an diesem Wochenende das Lagerleben und mitunter auch die Kämpfe nach. In Bastogne gibt es gleich zwei Paraden, die am Samstag und Sonntag durch den Ort ziehen. Dort ist auch in einer alten Kaserne ein großes Kriegsmuseum untergebracht.

Neben den Mahnmalen im Wald bei Foy, der nun „Friedenswald“ heißt, erinnert auch das Mardasson Memorial, an den Einsatz der amerikanischen Streitkräfte. Es wurde bereits 1950 als Zeichen gebaut wurde, an den Einsatz der amerikanischen Streitkräfte und liegt etwas außerhalb von Bastogne. Auch ein modern gestaltetes Museum befindet sich auf dem Gelände. Nur wenige Tage vor Weihnachten versammeln sich so alljährlich viele Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern in Bastogne, um der Opfer einer der schlimmsten Schlachten der europäischen Geschichte zu gedenken und vor der Sinnlosigkeit des Krieges zu mahnen.

Informationen im Internet unter:

www.bastogne-barracks.be, www.bastognewarmuseum.be, www.liberationroute.de