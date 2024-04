Serie Früher war alles anders Als der Disco-Sound die Dörfer eroberte

So fing alles an: Schlagersänger Howard Carpendale singt in der Diskothek „Scotch Club“ (Foto von 1965). Fast 60 Jahre ist es her, dass aus einem Speiselokal in Aachen die angeblich weltweit erste Tanzbar mit Discjockey, der „Scotch Club“, entstand.

Foto: picture-alliance/ dpa/Privat