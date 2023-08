Historiker über Johann den Blinden „Die Luxemburger Dynastie hat es geschafft, Brücken zwischen Ost und West zu bauen“

In der Schlacht bei Crécy kämpft am 26. August 1346 ein englisches Heer gegen ein Aufgebot europäischer Könige an der Seite des französischen Königs Philipp IV. (1293-1350), darunter auch König Johann von Böhmen (1296-1346), aus dem Geschlecht der Luxemburger. Johann, bekannt als der „blinde König“, fiel in der Schlacht an der Seite seines Lehnsherrn, Philipp IV.