Album entstand in Bitburg Mit Weltmeister aus der Eifel: Bahn frei für Pineway

Wenn eine Luxemburger Band in der Rockhal Esch ein neues Album präsentiert, ist das nicht unbedingt ein großes Thema jenseits der Grenze – Region hin oder her. Aber bei Pineway steckt auch viel Eifel drin. Und welche Rockband kann schon von sich behaupten, einen vielfachen Weltmeister an den Tasten zu haben? Okay, Christian Junk – Vulkaneifeler, der viele Jahre lang in Trier arbeitete und der Liebe wegen nach Luxemburg zog – hat seine Titel nicht als Keyboarder geholt, sondern bei seiner anderen Leidenschaft: Er ist einer der besten Sportkegler weit und breit, spielt für Gilzem in der ersten Bundesliga.