Unterm Strich - die Kulturwoche Von Komplimenten und tanzenden Kängurus

Weliton Menário Costa (mittig mit Schnauzbart), ein Doktorand der Australian National University (ANU), ist mit dem Tanzbeitrag „Kangaroo Time (Club Edit)“ zum Gesamtsieger des weltweiten Wettbewerbs «Dance Your PhD 2024» gekürt worden. Um ihn weitere Beteiligte am Videodreh im Mulanggari Grasslands Naturreservat in Australien. Jungforscherinnen und Jungforscher aus aller Welt stellen im Wettbewerb „Dance Your PhD“ (Tanz deine Doktorarbeit) einmal im Jahr ihre Dissertation tänzerisch vor.

Foto: dpa/Anu