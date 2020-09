Musik : Am Sonntag gibt’s in Trier Radau!

Trier (red) Auch für die Kleinen geeignet – und am Sonntag in Trier: Die Hamburger Band RADAU! richtet sich (vor allem) an Kinder, ist musikalisch aber weit weg von klassischen Kinderlied-Schemata – es darf gerockt werden.

