Ballett : Abschied, Einsamkeit und Liebessehnsucht

Trier Am Theater Trier hat demnächst Roberto Scafatis neues Ballett „Winterreise“ Premiere.

„Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus“. Franz Schuberts „Winterreise“, die mit der eingangs zitierten Liedzeile beginnt, ist in diesen Zeiten so aktuell wie selten. Am 17. Oktober feiert der Liederzyklus als Ballett in der Choreographie von Roberto Scafati im Theater Trier Premiere. Zugegeben: In diesen Tagen und Monaten ist man geneigt, alles vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen. Unbestritten ist allerdings auch, dass die Auswirkungen von Corvid 19 in solchem Ausmaß und so unvorstellbarer Zahl Menschen durch Kontaktbeschränkungen und Krankheit auf sich selbst zurückgeworfen haben, wie man sich das noch vor einem Jahr nicht hätte träumen lassen. Genau da, beim Stichwort Einsamkeit mit ihren Folgen und ihrer Verlusterfahrung, beim menschlichen Anspruch auf Nähe und Liebe setzt Schuberts berühmter Zyklus mit ergreifender Symbolkraft an.