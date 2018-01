Ein politisch aktueller Don Carlos

Starke Leidenschaften und üble Intrigen um Liebe und Freiheit sind das Thema von Friedrich Schillers „Don Carlos“. Das Theater Trier zeigt das Stück als politisch hochaktuelles Plädoyer für Freiheitsrechte. Von Eva-Maria Reuther

Der Stoff gebe ihm Gelegenheit zu großen Zeichnungen und erschütternden oder rührenden Situationen, schrieb Friedrich Schiller an einen Freund, als er an seinem „Don Carlos“ arbeitete, der 1787 in Hamburg uraufgeführt wurde. Große Gefühle und üble Intrigen erwarten den Zuschauer, wenn dieser Tage das „dramatische Gedicht“ vom spanischen Infanten, an dem sein Autor fünf Jahre arbeitete, im Theater Trier Premiere hat.

Die tragische Geschichte des unglücklichen Prinzen hat das Zeug zu einem Thriller. Der Fünfakter spielt in der Mitte des 16. Jahrhunderts zur Zeit der niederländischen Befreiungskriege von der spanischen Krone. Am Hof der katholischen spanischen Majestäten in Madrid wütet grausam die Inquisition. Dort lebt nach strengem Hofzeremoniell auch Don Carlos, der Sohn König Philipps II. Vom Vater zurückgewiesen, liebt der Thronfolger seine Stiefmutter, die französische Prinzessin Elisabeth von Valois. Bevor sie Königin wurde, war sie mit Carlos verlobt. Aus Gründen der Staatsräson hat sie ihr Vater dann doch mit Philipp verheiratet. In seiner Sehnsucht nach Liebe und väterlicher Anerkennung gerät Carlos in ein dichtes Netz aus Eifersucht, Intriganz und menschenverachtenden politischen Machenschaften im Namen Gottes. Verraten selbst von seinem Freund, dem Marquis Posa, der ihre Freundschaft seinen weltverbessernden Zielen opfert, wird Carlos am Ende von seinem Vater der Inquisition ausgeliefert.

Sein Stück wolle den Menschen rechtfertigen, hat Schiller vermerkt. Tatsächlich entgeht keiner seiner Protagonisten der Tragik, dem „unschuldig Schuldigsein“. Der Dichter der Freiheit und des „sittlichen Wollens“ hat allerdings mehr geschrieben als ein Drama über die Verstrickungen der Leidenschaften. Schillers „Don Carlos“ ist ganz entschieden auch ein Ideendrama, in dem sich sämtliche Ideale und großen Themen des Klassikers widerfinden. „Sire geben Sie Gedankenfreiheit“, Posas Aufforderung an König Philipp ist längst zum geflügelten Wort geworden. Sie fasst zusammen, was Schiller, als Anhänger des Philosophen Immanuel Kant und der Aufklärung, als unabdingbares menschliches Grundrecht und Grundlage des Gemeinwesens forderte: die Freiheit und Selbstbestimmung des Individuums, die einzig von übergeordneten Pflichten beschränkt werden können.

Was sich für Schiller daraus an menschlichen Problemen ergibt, wird auch im „Don Carlos“ verhandelt, wie der Konflikt zwischen Pflicht und Neigung, zwischen den Ansprüchen des Einzelnen und denen des Gemeinwohls. Und natürlich die Liebe: „Wo alles liebt, darf Carl allein nicht hassen“, mahnt eingangs, als Carlos Welt noch zu retten scheint, Pater Domingo. Womit er seinem Autor aus der Seele spricht, für den die Liebe das große alles verbindende Band ist, „das Beste und einzige Eigentum, worauf wir Wert legen können“.

Die Komplexität der Dichtung, ihre Bedeutung und ihr Tiefsinn faszinieren auch Alexander May, der das Stück in Trier inszeniert. „Ich setze auf die Schönheit der Sprache und die Kraft der Gedanken und der Emotionalität“ erklärt der Regisseur, der zur Zeit auch als Leitender Dramaturg beim Theater Trier arbeitet. Gleichwohl sei Don Carlos ein beklemmendes Stück von emotionaler Sprengkraft.

Hochaktuell sind zudem für den Theatermacher Schillers klassische Ideale. Längst werde Meinungsfreiheit nicht überall realisiert, erkennt der Regisseur und verweist auf Länder wie die Türkei. Und selbst in Demokratien, wo sie verfassungsmäßig garantiert sei, bleibe sie alltäglich bedroht, ebenso wie das Gebot der Menschlichkeit und Brüderlichkeit. „Man kann sich das nicht oft genug vor Augen halten“, sagt May. Weshalb er seinen „Don Carlos“ auch als ein Stück versteht, das der politischen Sensibilisierung dient. Politisch meint er dabei in der ursprünglichen Bedeutung des Begriffs. Soll heißen: Seine Inszenierung soll gleichermaßen der Sensibilisierung des Einzelnen wie der Gesellschaft dienen.

Premiere ist am Samstag, 13. Januar, 19.30 Uhr, Theater Trier, Großes Haus. Weitere Termine: 13., 19. und 27. Januar, 2. und 24. Februar, 14. und 25. März, 24. April, 6. und 7.Mai und am 9.Juni, jeweils um 19.30 Uhr, außer: 25. März, 18 Uhr, 6. Mai, 16 Uhr, 7. Mai 10 Uhr.