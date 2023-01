Paris : Bürgermeisterin bittet Pop-Ikone Madonna um verschollenes Bild

Paris Das Gemälde „Diana und Endymion“ des französischen Malers Jérôme-Martin Langlois galt lange als zerstört. Möglicherweise ist es im Besitz des Popstars.

Nun könnte es sich in der Sammlung des amerikanischen Popstars Madonna befinden, die es einem Zeitungsbericht zufolge 1989 für 1,2 Millionen Euro bei einer Auktion in New York erworben habe, jedoch ohne Datum und Unterschrift des Künstlers. Laut „Guardian“ soll Madonnas Bild drei Zentimeter kleiner als das in Amiens vor über 100 Jahren verschwundene sein. Auf das Bild aufmerksam wurde man, weil ein Kurator des Museums 2015 das Bild in dem französischen Magazin „Paris Match“ identifizierte. Es im Hintergrund eines Fotos zu sehen, dass den Popstar in seinem Haus zeigte.