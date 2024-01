Zum Tod von Angelika Schmid Ehemalige Trierer Theater-Schauspielerin gestorben: Abschied von einer engagierten und vielseitigen Künstlerin

Angelika Schmid ist gestorben. Die in Karlsruhe geborene und in Bonn aufgewachsene Künstlerin war direkt von der Schule in ihr erstes Engagement gegangen – interessanterweise am Theater Trier, in den Saisons 1969-1971, als Chorsängerin mit Soloverpflichtung. Danach kamen Stationen in Gießen, Hagen, Würzburg, Gelsenkirchen, Basel und in ihrer „Traumstadt“ Augsburg. Von dort wechselte sie 1981 mit dem Intendanten Rudolf Stromberg nach Trier, zunächst als Gast.