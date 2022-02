Theater Trier : Anklage gegen Ex-Intendant Karl Sibelius erhoben

Karl Sibelius war von August 2015 bis November 2016 Intendant am Theater Trier. Foto: Birgit Reichert

Trier Juristisches Nachspiel in Trier: Gegen den früheren Trierer Theater-Intendanten Karl M. Sibelius wird Anklage erhoben. Das bestätigte Sibelius auf TV-Anfrage. Die Staatsanwaltschaft kündigt eine Stellungnahme an. Was bisher bekannt ist und was der Ex-Intendant dazu sagt.