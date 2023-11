Nach einem der größten Hallenkonzerte in Trier Einziges Konzert in der Region: Hier wird AnNa R von Rosenstolz 2024 auftreten

Veranstalter Christof Kramp (Station K) freut sich darauf, dass die Sängerin mit der wandlungsfähigen Stimme erstmals als Solokünstlerin in der Region spielen wird. „Das wird ihr einziges Konzert in der Region sein“, kündigt Kramp an. Rosenstolz hatten sich schon vor der finalen Tour 2009 viele Fans in der Region erspielt - mit Shows in der Tufa ging es Ende der 90er los, 2004 und 2006 füllten sie dann das Amphitheater. Tickets für AnNa R gibt es hier.