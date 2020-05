Kunst : Dutzende Künstler auf der digitalen Bühne

Trier (Mos) Wer Theater, Kunst und Musik liebt, hat derzeit zwei Möglichkeiten: Traurig sein, weil alles zu ist oder den Künstlern dabei zusehen, wie sie ihre Kreativität im weltweiten Netz ausleben.

Gelegenheit dazu bietet sehr bald auch ein digitales Kulturfestival mit Tanz, Musik, Gesang, Kabarett und Schauspiel, das das Antikörperkultur-Künstlerkollektiv aus Trier am Samstag, 9. Mai, ab 15 Uhr streamt. Über die Website www.antikoerperkultur.com stellen Künstler aller Sparten live eine Kostprobe ihrer Kunst vor. In dem Kollektiv haben sich unter der Leitung von Joya Ghosh and Friends rund 20 Künstler verschiedenster Sparten als Reaktion auf die Corona-Krise zusammengeschlossen, um anderen „die Zeit in der Quarantäne mit Theater, Literatur, Musik und vielen weiteren künstlerischen Beiträgen zu versüßen“.