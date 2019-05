Musik und Gesellschaft : Musiker sagen ab: Kein Geburtstagskonzert für antisemitischen Komponisten Pfitzner

Trier Trotz heftiger Kritik und fehlender Sponsoren sollte im September eine Kantate des antisemitischen Komponisten Hans Pfitzner aufgeführt werden. Nun sind die Musiker abgesprungen.

Welche Gründe nun genau dazu geführt haben – darüber gibt es recht unterschiedliche Aussagen. Sicher ist jedoch: Der umstrittene Komponist Hans Pfitzner wird zu seinem 150. Geburtstag nun doch kein Konzert in Trier bekommen. Die vom Richard-Wagner-Verband Trier-Luxemburg und dem Trierer Konzertchor für Ende September geplante Aufführung der Pfitzner-Kantate „Von deutscher Seele“ ist abgesagt. Wie die Organisatoren auf Anfrage am Donnerstag bestätigten, wurde dem Konzert „die musikalische Grundlage entzogen“, da die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz sich nicht mehr beteiligen will. Pfitzner gilt als überzeugter Antisemit. Noch 1945 rechtfertigte er in einer Glosse die Judenverfolgung. Dass das Werk ausgerechnet im „Pfitzner-Jubiläumsjahr“ aufgeführt werden sollte, erntete reichlich Kritik.