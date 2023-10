Serie Früher war alles anders Früher der brüllende Chef und heute das Wohlfühl-Büro – Marx wäre trotzdem nicht zufrieden

In aller Herrgottsfrühe startete dunnemals die Kartoffelernte in einem Dorf im Saarland. Von „Wohlfühlzonen“, wie Autor Frank Jöricke sie heute in einigen Firmen ausmacht, konnte keine Rede sein. Arbeit diente einzig dem Broterwerb.

Foto: picture-alliance / dpa/Werner Baum